Bologna – Tante assenze contro la Roma, ecco chi mancherà

Sinisa Mihajlovic e lo staff medico roosblù pensavano di essersi lasciati alle spalle l’emergenza, e invece oggi contro la Roma gli assenti saranno ancora molti.

Ben 8 le assenze complessive per il Bologna, che alla viglia del match con i giallorossi poteva contare sull’indisponibilità solo di tre giocatori: Orsolini, Skorupski e Santander. Ma nell’allenamento di ieri ecco che alcuni che sembravano fossero recuperabili per la sfida del Dall’Ara, sono costretti di nuovo a fermarsi. Jerdy Schouten e Andreas Skov Olsen hanno accusato entrambi un affaticamento muscolare ai flessori della gamba destra, e mancheranno dunque per la sfida di oggi. L’olandese però ieri ha svolto l’allenamento di rifinitura con la squadra, e quindi potrebbe esserci già mercoledì contro lo Spezia. Il danese invece era da poco tornato in gruppo, e la sua condizione stava migliorando. Mihajlovic voleva contare su di lui almeno come potenziale cambio per le prossime partite ravvicinate. “Forse si è stirato” ha affermato il tecnico ieri in conferenza stampa. Se fosse così, si penserebbe a un ulteriore stop di 3/4 settimane. Non ci sarà nemmeno Nicola Sansone, che ancora non ha recuperato dall’infortunio. Assenti anche Stefano Denswil e Mitchell Djiks.

Fonte – Stadio