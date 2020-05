Bologna, tamponi negativi, si attendono i sierologici

La prima buona notizia dovrebbe essere comunicata oggi ufficialmente: tutti i membri del gruppo squadra del Bologna dovrebbero essere negativi al tampone.

In attesa di blindarsi nel ritiro del Savoia Hotel, il gruppo squadra è stato testato in questi giorni per svelare eventuali positività al tampone o scoprire se qualcuno in passato ha contratto il virus tramite analisi degli anticorpi. Sul primo fronte oggi dovrebbe emergere la negatività di tutto il gruppo, sul secondo si attendono le comunicazioni del Bologna. Per quanto riguarda il programma, fino a sabato la squadra continuerà ad allenarsi individualmente, dal 18 maggio invece dovrebbero scattare gli allenamenti collettivi. Saranno importanti invece i tamponi del 25 maggio, cioè dopo due settimane (tempo di incubazione del virus 5-11 giorni), se anche in quel caso risulteranno tutti negativi, sia i giocatori del Bologna che quelli delle altre squadre, si potrebbe avvicinare la ripresa anche del campionato.

Fonte – Carlino.