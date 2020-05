Bologna, tamponi negativi – Mihajlovic parla alla squadra

Il Bologna si avvicina alla normalità. Dopo la ripresa degli allenamenti individuali è arrivato il via libera per quelli collettivi: le squadre potranno tornare ad allenarsi con il pallone e a livello tattico.

Già nel pomeriggio di ieri il Bologna ha introdotto nell’allenamento il pallone e i passaggi ravvicinati con tanto di undici contro zero in campo, forse consapevole che in serata sarebbe arrivato l’ok dato anche il ruolo del dottor Nanni che rappresenta i club nella commissione medico-scientifica della Figc. Tra l’altro, anche il secondo giro di tamponi è risultato negativo e proprio perché ci si avvicina alla normalità Mihajlovic ha radunato la squadra al centro del campo per uno dei suoi classici discorsi motivazionali. Qualora riprendesse la Serie A, il tecnico serbo vorrà tentare il tutto per tutto per andare in Europa.

