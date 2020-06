Bologna, Svanberg ancora non convince: domenica riecco Schouten

Svamberg

Contro la Juventus, Mihajlovic ha optato per un leggero cambio tattico a centrocampo. Pensando fosse giusto schierarsi in maniera speculare all’avversario, ha lasciato fuori Poli ed inserito una mezzala come Svanberg. L’unico mediano era dunque Medel davanti alla difesa, con Soriano che ha cercato di abbassarsi per ricoprire il ruolo dell’altra mezzala. L’esperimento però non è andato per il meglio, almeno da un punto di vista degli uomini. Già Dominguez ha fatto meglio al suo ingresso nel secondo tempo.