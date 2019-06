Bologna su Dominguez: prima le cessioni di Donsah e Paz

Walter Sabatini al lavoro, studia il colpo Nicolas Dominguez del Velez. Gli argentini lo valutano circa 14 milioni, una cifra abbordabile dal club bolognese, che prima di affondare il colpo per il centrocampista dovrà prima cedere.

Il Bologna deve infatti liberare uno slot da extracomunitario per ingaggiare il sudamericano: sul banco dei partenti Donsah e Paz. Entrambi hanno ricevuto diversi interessamenti, ma ad ora, secondo il Corriere dello Sport, nessuna offerta concreta è arrivata negli uffici di Casteldebole per i due giocatori. Per questo motivo i tempi della trattativa per il centrocampista 21enne del Velez non si sbloccherà in tempi brevi.