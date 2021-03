Bologna – Stavolta Mihajlovic ha problemi di scelta

Sinisa Mihajlovic ha di nuovo quasi tutti a disposizione. Dopo l’ultimo periodo in cui sembravano essere tornati alcuni spettri risalenti a qualche mese fa, con alcuni giocatori importanti in infermeria e alcuni anche nello stesso ruolo (Dijks e Hickey), il tecnico serbo può tornare a sorridere.

Fin da inizio settimana, infatti, può contare su problemi di scelta e abbondanza. Problema che Sinisa non ha quasi mai avuto in modo continuo durante tutta la stagione. Niente infortuni e niente squalifiche. Una novità a Casteldebole, visto che non era mai capitato in questo campionato(neppure alla prima contro il Milan). All’appello mancano solo i lungodegenti Faragò e Santander, ma gli altri sono tutti arruolabili per la trasferta di Crotone, dove Mihajlovic potrà finalmente fare scelte legate all’aspetto tecnico e non a problematiche di altro tipo. Il Bologna, per la prima volta, è quasi al completo.

Fonte-Carlino