Bologna, stamattina la ripresa degli allenamenti

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica che gli allenamenti sono ripresi questa mattina, in vista del match contro il Lecce.

Per i titolari della sfida con l’Atalanta una seduta defaticante in palestra. Per gli altri invece una partitella a metà campo sui prati di Casteldebole. Terapie per i due infortunati Mattia Bani e Jerdy Schouten.