Bologna, stadio temporaneo: aree e capienza

Non solo aspetti economici nell’incontro di ieri tra Virginio Merola e Claudio Fenucci.

Si è parlato anche di tempistiche e struttura temporanea, cioè un impianto in città dove possa giocare il Bologna durante i lavori. Il progetto di Gino Zavanella prevede una struttura da 16mila posti, in parte prefabbricata, in cui potrà giocare la squadra quando il Dall’Ara sarà inagibile. Dopo un certo numero di mesi, il Bologna tornerà al Dall’Ara sul finire dei lavori con una capienza ridotta e a quel punto la struttura temporanea sarà in parte smantellata mantenendo una capienza da 4mila posti per le squadre giovanili. Le aree identificate per ospitare lo stadio temporaneo sono quella del Caab, della Fiera e Borgo Panigale.