Bologna, squalificato Schouten: torna Medel?

Dopo la sconfitta contro la Lazio, il Bologna è costretto a leccarsi anche le ferite. L’emergenza infortuni sta rientrando – visto che lo stesso Dijks ha ripreso ad allenarsi in parte col gruppo – ma Mihajlovic deve fare i conti con gli squalificati. Al momento, domenica pomeriggio arriverà al Dall’Ara la Juventus. Se invece la Lega dovesse decidere di far slittare il campionato in modo tale da inserire le 6 gare da recuperare nel prossimo weekend, allora il Bologna rimarrebbe fermo un turno. In quel caso, i rossoblu tornerebbero in campo sabato 14 marzo a Genova contro la Sampdoria. Fatto sta che, indipendentemente dall’avversario, il tecnico serbo non avrà a disposizione nella prossima partita i 3 giocatori che sono stati ammoniti contro i biancocelesti: Bani, Santander e Schouten.

Appena rientrato dall’espulsione rimediata con il Genoa – che lo ha costretto a saltare il match con l’Udinese – il centrocampista olandese, diffidato, deve fermarsi di nuovo. Tuttavia, la buona notizia è che il Bologna ha appena ritrovato Gary Medel. Il cileno ha recuperato dall’infortunio muscolare che lo teneva lontano dai campi da settimane: sabato scorso era infatti già in panchina all’Olimpico. Senza Schouten, dunque, è probabile che sarà proprio il numero 5 ad affiancare capitan Poli davanti alla difesa, soprattutto se la Lega dovesse concedere una settimana di riposo al club. In alternativa a Medel, pronto Dominguez.