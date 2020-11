Bologna-Spezia: l’ultima volta finì…

Bologna e Spezia in Coppa Italia si sono affrontate una sola volta e 16 in campionato.

Il match di Coppa Italia risale al 24 agosto 1988 e sulla panchina rossoblù sedeva Gigi Maifredi. Al Dall’Ara finì 5-0 per il Bologna, grazie alle doppiette di Poli e Lorenzo e al gol di Quaggiotto. Poi le 16 sfide successive furono solo campionato, con 9 vittorie rossoblù, 3 pareggi e 4 sconfitte. L’ultima gara ufficiale risale al 18 aprile 2015, in serie B, al Dall’Ara il match si concluse 0-0. A giugno arrivò la promozione in Serie A ai playoff.

Fonte: Carlino