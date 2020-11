Bologna-Spezia, le formazioni ufficiali

Coppa Italia: Bologna-Spezia

Confermato un po’ di turnover da parte di Mihajlovic, ma non completamente. In difesa gioca De Silvestri a destra, Medel e Tomiyasu in mezzo, Denswil a sinistra. In mediana ci sono i titolari Svanberg e Soriano, con loro Dominguez, non c’è Poli, mentre davanti confermato Barrow prima punta con Orsolini e Vignato larghi.

Bologna: Da Costa, De Silvestri, Medel, Tomiyasu, Denswil; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Vignato; Barrow. All. Mihajlovic.

Spezia: Krapikas, Sala, Ismajli Chabot, Marchizza; Deiola, Agoume, Mora; Agudelo, Piccoli, Acampora. All. Italiano.