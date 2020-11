Bologna-Spezia: i precedenti sorridono ai rossoblù

Bologna e Spezia domani alle 17:30 si rincontrano per la prima volta dopo più di cinque anni, è solo per la seconda volta in Coppa Italia. Era il 24 agosto 1988 e allo stadio Renato Dall’Ara il Bologna di Maifredi annichilì per 5-0 lo Spezia. Era gara secca del Girone 7 di Coppa Italia, e a segnare furono due volte Lorenzo, Quaggiotto e due volte Poli. Per quanto riguarda, invece, tutti i precedenti, a sorridere è il Bologna che, contro gli aquilotti, ha vinto ben 9 volte. Tre i pareggi e quattro le vittorie invece dello Spezia.