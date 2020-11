Bologna-Spezia, ecco dove vederla

Torna in campo oggi al Dall’Ara alle 17.30 il Bologna nel quarto turno di Coppa Italia: di fronte lo Spezia di Vincenzo Italiano, chi vince affronterà a gennaio la Roma agli ottavi. Non è prevista diretta sul digitale terrestre ma la partita si potrà vedere in live streaming e in replica in chiaro, prevista anche la diretta radio.

A trasmettere il match in diretta dalle 17.30 sarà la Rai, ma non sui consueti canali televisivi bensì sul sito Raiplay.

Per chi volesse ascoltarla in radio, live su Radio Nettuno Bologna 1, fm 97.00, con telecronaca di Michel Cavina e Pippo Cotti.

Non è finita, in palinsesto anche la differita per chi non avesse avuto la possibilità di seguire il match in diretta, in questo caso occorrerà sintonizzarsi su E’Tv Rete 7, canale 10 del digitale, a partire da mezzanotte per la prima replica con la telecronaca di Alessio De Giuseppe e Fabio Bazzani. Replica prevista anche domani alle 17.30.