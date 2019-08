Bologna-Spal, rossoblu in cerca di vendetta

Questa sera al Dall’Ara il Bologna ospita la Spal, gara valida per la 2^ giornata di Serie A. I ferraresi arrivano nel capoluogo emiliano dopo la sconfitta interna per mano dell’Atalanta, mentre i rossoblu non sono andati oltre il pareggio a Verona contro l’Hellas. Entrambe le formazioni sono dunque alla ricerca della vittoria nel derby. Il Bologna, che non vince il derby dal 15 ottobre 2017, vuole vendicarsi. Le ultime 3 sfide hanno infatti prodotto 2 successi dei ferraresi ed un pareggio.

L’ultima gara al Dall’Ara risale alla prima giornata della scorsa stagione: ad avere la meglio fu però la Spal, che regolò i padroni di casa per 0-1 grazie alla perla di Kurtic. Il Bologna – ancora guidato da Pippo Inzaghi – non fece tanto meglio al ritorno: prestazione con troppi alti e bassi e brutto 1-1 al Mazza. La squadra di Mihajlovic – il quale sarà in panchina stasera – vuole dunque rifarsi il prima possibile: il trionfo nel derby manca da troppo tempo.