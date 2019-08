Bologna-Spal, le probabili formazioni

Questa sera il Bologna ospita la Spal per il derby emiliano valido per la 2^ giornata di Serie A. Mihajlovic sembra intenzionato a riproporre la stessa identica formazione schierata titolare a Verona contro l’Hellas, con Tomiyasu a destra al posto di Mbaye e Palacio davanti al posto di Destro e Santander. E’ solo uno il probabile cambio: il tecnico serbo è infatti molto tentato di schierare fin dal primo minuto Gary Medel, appena arrivato dal Besiktas. Il centrocampista cileno arriva pronto sia fisicamente che mentalmente, e potrebbe giocare al fianco di Poli. Dzemaili non è ancora al meglio, e nemmeno il giovane Kingsley starebbe benissimo.

Per quanto riguarda la Spal, invece, solito 3-5-2 di Semplici. A centrocampo occhio a Kurtic che ha già punito lo scorso anno al Dall’Ara, sugli esterni invece i nuovi arrivati D’Alessandro e Igor. Davanti, insieme a bomber Petagna, ci sarà il grande ex Federico Di Francesco.

Le probabili formazioni di Bologna-Spal

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic.

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Igor; Petagna, Di Francesco. All. Semplici.