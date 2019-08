Bologna-Spal, Di Francesco torna al Dall’Ara

Questa sera la Spal fa visita al Bologna, nella gara valida per la 2^ giornata di Serie A. La squadra di Semplici arriva dopo la sconfitta in rimonta contro l’Atalanta, ma Semplici sembra intenzionato a riconfermare quasi interamente la formazione di settimana scorsa. Davanti insieme a Petagna dovrebbe esserci ancora Federico Di Francesco, grande ex del Bologna. Il figlio dell’allenatore della Sampdoria ha disputato due ottime stagioni in maglia rossoblu, totalizzando 52 presenze, 6 gol e 7 assist.

Nell’estate del 2018 il ragazzo è stato poi venduto al Sassuolo, che quest’estate lo ha lasciato in prestito alla Spal. Il classe 1994 – che ha già segnato all’esordio – sarà dunque in campo questa sera, come seconda punta, al Dall’Ara contro il Bologna, che gli ha permesso di affermarsi definitivamente in Serie A.