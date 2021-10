Bologna – Soumaoro positivo, nuovi tamponi per scongiurare un focolaio

Si cerca di evitare un focolaio

Il difensore è risultato positivo e, come riporta il Carlino, si sospetta sia tra i tre giocatori del Bologna non vaccinati. Lo staff ora cercherà di evitare un focolaio visto che la squadra è stata in ritiro per due giorni e ci tornerà da oggi. E' stato fatto un primo giro di tamponi rapidi per il gruppo squadra, tutti negativi, ma a corredo è stato eseguito anche quello molecolare di cui si attenderà il responso. Questa consuetudine era stata abbandonata grazie ai vaccini, ma i tre giocatori non vaccinati hanno continuato ad eseguirlo ogni 48 ore, con regole di distanziamento severe. Per questo motivo, sottolinea il quotidiano, il rischio focolaio è più teorico che realistico.