Bologna – Soumaoro la risorsa in più

Adama Soumaoro ha già scalato le gerarchie di Sinisa Mihajlovic e oggi potrebbe prendersi la sua prima maglia da titolare in rossoblù, dopo l’esordio di domenica scorsa a Torino. Il tecnico serbo lo ha infatti provato ieri durante la rifinitura.

“Per ora parte dietro anche a Paz, poi starà a lui guadagnarsi il posto”, aveva affermato Sinisa all’arrivo del centrale francese. Ed ecco che in poco tempo l’ex Genoa ha dimostrato di essere una risorsa in più per il Bologna, rappresentando quel giocatore che sapeva coniugare fisicità e qualità che mancava a questa squadra. E Mihajlovic contro il Milan lo schiererà al fianco di Danilo proprio per ingaggiare un duello fisico con Zlatan Ibrahimovic, che già l’anno scorso Adama aveva affrontato(e sconfitto) con il suo Genoa. A lasciargli il posto sarà De Silvestri, con Tomiyasu che si sposterà nuovamente sulla destra. Quest’anno il giapponese quando ha giocato terzino è risultato sempre decisivo: con Atalanta e Udinese giocava in quel ruolo e ha segnato in entrambe le occasioni, sempre su assist di Orsolini. Tomi e Orso hanno un’ottima intesa, derivata dal campionato scorso, e il tecnico rossoblù sembra riproporla contro i campioni d’inverno. A sinistra invece ci saranno Dijks e Sansone, che tornerà titolare dopo tanto tempo.

Fonte-Stadio