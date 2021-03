Bologna – Soumaoro e Dominguez in dubbio per domenica

Il Bologna per la sfida contro la Sampdoria di domenica recupera Dijks, Tomiyasu e Hickey, ma rischia di perdere Soumaoro e Dominguez.

Infatti il difensore francese lamenta un fastidio al polpaccio e verrà valutato meglio domani. Diverse le soluzioni per Sinisa Mihajlovic qualora il centrale dovesse dare forfait. Potrebbe avere una nuova chance Antov dopo il debutto a Cagliari, oppure potrebbe essere scelto Medel o come ultima opzione Tomiyasu centrale con la conferma di De Silvestri a destra. Nico Dominguez, invece, secondo quanto raccolto da E’ tv ha subito una botta alla spalla e in vista di domenica appare in forte dubbio.