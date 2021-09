Bologna – Soumaoro di nuovo titolare?

Contro il Verona spazio a Soumaoro?

Lunedì sera contro il Verona Adama Soumaoro potrebbe avere di nuovo una chance. Lo sottolinea il Corriere dello Sport Stadio, ovviamente in riferimento alle tre partite in pochi giorni giocate da Gary Medel con il Cile.

Il pitbull rientrerà in città solo oggi, significa effettuare appena due allenamenti prima della partita, senza dimenticare il fattore stanchezza che potrebbe incidere sulla condizione fisica del cileno in vista di lunedì. Ecco perché potrebbe di nuovo toccare a Soumaoro, finito in panchina dopo la debacle con la Ternana ma comunque uno dei migliori difensori della squadra l'anno scorso. Il fatto poi che sia rimasto a Casteldebole in queste due settimane, sotto gli occhi di Sinisa e con la possibilità di migliorare la condizione e l'intesa con Bonifazi, potrebbe rappresentare il motivo principale della possibile scelta di schierarlo titolare lunedì.