Bologna, sorpresa per i bambini del Kids Club

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica il regalo fatto ai bambini del Kids Club rossoblu. Nei giorni scorsi infatti alcuni degli iscritti al club di giovani fan hanno ricevuto la visita inattesa della mascotte Nettuno che ha consegnato loro uno speciale kit pensato dal Bologna in collaborazione con i propri partner, ovvero Macron, Lloyds Farmacia, Parmigiano Reggiano e Acquafarma. A completare il kit anche la borraccia ufficiale del Kids Club, per sensibilizzare i giovani tifosi rossoblù al rispetto dell’ambiente.

La mascotte Nettuno, ideata dai bambini del Kids Club, è stata presente in Kids Stand allo Stadio Dall’Ara in occasione delle ultime gare di campionato prima dello stop per il lockdown. Se si è parte del Kids Club e si vuole ricevere il kit, da lunedì 29 giugno sarà possibile farlo. Si potrà infatti ritirare presso il Bologna Official Store dello Stadio Dall’Ara in via dello Sport 6, aperto dal lunedì al venerdì in orario 10-13 e 15-19,30 e il sabato dalle 10 alle 13. Per il ritiro occorrerà fornire nome e cognome dell’iscritto ed esibire la Kids Club Card.