Bologna – Soriano senza gol da un anno, e lunedì è in dubbio

Soriano senza gol da un anno

Il quotidiano sottolinea come sia passato un anno dall'ultima marcatura, era il 14 marzo 2021 e Soriano infilava la rete della Sampdoria al Dall'Ara, tra l'altro sua ex squadra. Soriano l'anno scorso è stato capocannoniere del Bologna con 9 gol, comunque non sufficienti per strappare la convocazione all'Europeo. In questo campionato la casella dei gol segnati è ferma a zero e anche lunedì sera, proprio contro la Sampdoria, è in dubbio. La botta al mignolo del piede destro è fastidiosa, c'è una microfrattura che causa dolore e non è escluso che si decida di prendere un po' più di tempo per curare in maniera definitiva il problema prima di farlo tornare stabilmente in campo.