Bologna, Soriano per il momento resta a Genova, ma il 4 maggio ci sarà

Resterà a Genova qualche giorno in più Roberto Soriano.

Il mediano rossoblù è rientrato in Liguria dove assiste da vicino la moglie in procinto di dare alla luce il secondo figlio della coppia. Soriano ha conosciuto la moglie Marta proprio ai tempi della militanza alla Sampdoria e le resterà al fianco fino a fine mese quando dovrebbe partorire. Ma già dal 4 maggio il centrocampista sarà in campo qualora ci fosse il via libera alla ripresa degli allenamenti. Per quanto riguarda Sinisa Mihajlovic, secondo il Resto del Carlino, il suo ritorno al lavoro dovrebbe avvenire una settimana più tardi, la prima fase di allenamenti sarà curata dal preparatore atletico Marchesi che avrà il compito di far ritornare in condizione la squadra.