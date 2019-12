Continua il lavoro in casa Bologna, in vista del match di domenica contro il Lecce. I Rossoblu hanno seguito l’allenamento agli ordini di mister Mihajlovic, lavorando su esercitazioni tattiche specifiche.

Anche oggi si è allenato in gruppo Roberto Soriano, mentre non c’era Blerim Dzemaili. Per lo svizzero, così come per Dijks e Krejci, terapie. Presente in gruppo anche Lassi Lappalainen. A riportarlo è il club rossoblu sul proprio sito ufficiale.