Bologna – Soriano e Schouten non sono in dubbio, Poli titolare?

Quest’oggi proseguirà intanto sul campo la preparazione alla sfida di sabato sera con il Sassuolo. Nessun problema per Soriano e Schouten che, dopo essersi allenati a parte, ieri sono tornati regolarmente a lavorare con il gruppo.

Qualche dubbio, invece, Sinisa Mihajlovic ce l’ha a centrocampo: a Reggio Emilia potrebbe esserci una chance dal primo minuto per Andrea Poli, al fianco di Schouten. Il capitano, bloccato per parte della stagione da un infortunio, tornerebbe così titolare dopo che in queste partite era sempre subentrato. In attacco possibile rientro di Orsolini dopo le ultime due panchine consecutive, mentre Sansone è confermato a sinistra. In difesa, invece, probabile ballotaggio Dijks–Hickey, per dare un po’ di riposo all’olandese.

Fonte-Stadio