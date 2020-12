Bologna, Soriano è il capocannoniere che non ti aspetti

Che Soriano avesse il fiuto del gol, lo si era già visto durante la sua carriera. A Bologna, poi, gioca nel ruolo a lui più congeniale, trequartista dietro la punta. Ma che a questo punto della stagione fosse il capocannoniere per distacco dei rossoblù, in pochi lo avrebbero ipotizzato.

Il numero 21 rossoblù, con i 6 gol di quest’anno, ha già superato il bottino complessivo della scorsa stagione, quando si fermò a quota 5. In questo campionato, Soriano è l’uomo di riferimento in termini realizzativi del Bologna, avendo portato gol pesanti, ultimo quello di ieri contro il Torino, che ha permesso ai rossoblù di pareggiare la partita. Oltre ai granata, Roberto è andato a segno contro Parma (doppietta), Sassuolo, Cagliari, e Crotone. Un rendimento da attaccante vero per il trequartista, che da quando è arrivato sotto le Due Torri due anni fa è stato criticato diverse volte per i tanti gol sbagliati. Quest’anno Soriano sta finalmente trovando la quadra, avendo corretto qualche problema di precisione e lucidità, staccando Barrow nella classifica marcatori rossoblù, fermo a quota 3 gol. E con l’Europeo in maglia azzurra sempre più nel mirino.