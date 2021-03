Bologna – Soriano convocato in Nazionale

In vista delle tre sfide che attenderanno l’Italia nella prossima finestra internazionale, il ct Roberto Mancini ha convocato 38 giocatori, e tra questi c’è anche Roberto Soriano. Il centrocampista rossoblù si sta affermando come tra i più in forma del campionato, con 9 gol realizzati, record personale assoluto per l’ex Villareal in Serie A.

Il programma degli azzurri vedrà la Nazionale di scena il 25 marzo contro l’Irlanda del Nord, il 28 con la Bulgaria e infine il 31 contro la Lituania, match validi per la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar. Queste sfide potrebbero vedere tra i protagonisti Soriano, che proverà a convincere Mancini a dargli un’occasione anche agli Europei già in questa prima tornata. Assente dalle convocazioni, invece, Riccardo Orsolini, che era sempre stato chiamato dal ct nelle incontri precedenti. Le difficoltà in maglia rossoblù non sono passate inosservate da Mancini, che ha preferito risparmiarlo in attesa di prestazioni migliori, e soprattutto con vista Europei.

I convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter)*, Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter)*, Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Torino), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Matteo Ricci (Spezia)*, Stefano Sensi (Inter)*, Roberto Soriano (Bologna), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Bioty Kean (Paris Saint Germain).

*la risposta alla convocazione del calciatore, attualmente sottoposto a misure sanitarie restrittive, è subordinata alle disposizioni delle autorità sanitarie competenti