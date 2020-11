Bologna – Solo crampi per Schouten, contro lo Spezia spazio al turnover

Per Jerdy Schouten solo crampi. C’era preoccupazione per il mediano olandese che ieri ha dovuto abbandonare il campo al ’34 della ripresa.

L’ex Exclesior era reduce da un affaticamento muscolare e tornava in campo dal primo minuto contro la Sampdoria dopo essere rientrato in gruppo solo venerdì. La sua uscita dal campo sembrava presagire una ricaduta, ma fortunatamente il Bologna ha comunicato che si tratta solo di crampi. Schouten verrà comunque valutato sia oggi che domani ed è probabile che mercoledì in Coppa Italia gli si conceda un turno di riposo a scopo precauzionale in vista del Crotone domenica. Contro lo Spezia potrebbe esserci spazio per le seconde linee, con Medel e Sansone che si sono rivisti in campo nei minuti finali di Genova e si candidano per una maglia da titolare.

Fonte: Cor Bo