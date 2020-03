Bologna – Slitta la ripresa degli allenamenti

Ancora no c’è una data certa per quanto riguarda la ripresa dei lavori nel calcio.

L’emergenza Coronavirus è tutt’altro che passata e il primo stop di una settimana verrà prolungato. Domani era stata fissata la ripresa degli allenamenti a Casteldebole ma la data slitterà nuovamente. La Federazione Medico Sportiva ha chiesto uno stop a tutte le attività fino al 3 aprile, data recepita da Aic e Serie C, mentre in Lega Serie A se ne parlerà oggi. Probabile che tutti vadano verso uno stop collettivo fino a quella data. Poi si inizierà a ragionare anche sulla base della situazione emergenziale, per capire eventualmente quando poter riprendere gli allenamenti al campo prima di finire la stagione. I club chiedono almeno due settimane di allenamenti per riprendere la condizione fisica sufficiente per giocare.