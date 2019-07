Bologna-Skov Olsen, fumata bianca in arrivo

Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, Andreas Skov Olsen sarà presto un giocatore del Bologna. Infatti nella giornata di domani il danese dovrebbe sbarcare nuovamente in città, dove questa volta firmerebbe il contratto, mettendo fine alla telenovela riguardo il suo trasferimento. I rossoblu troveranno quindi il lieto fine in questa trattativa, dove a fronte di una spesa di 6 milioni, porteranno sotto le Due Torri il 20enne danese, prima in forza al Nordsjaelland.