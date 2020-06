Bologna, Skov Olsen a rischio forfait contro la Juve

Il primo infortunato in casa Bologna è Andreas Skov Olsen.

L’esterno danese ha rimediato un problema muscolare alla coscia destra che di fatto lo mette in dubbio per la partita del 22 giugno contro la Juventus. Il Bologna ieri ha parlato solo di risentimento ma nella giornata di oggi Skov Olsen si sottoporrà ad ulteriori accertamenti e l’entità dell’infortunio dovrebbe essere più chiara. Considerando che siamo già a metà settimana diventa difficile ipotizzare la presenza del danese lunedì sera, ma Skov contro la Juventus non sarebbe comunque stato titolare: in quel ruolo giocherà Riccardo Orsolini.