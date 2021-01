Bologna – Skorupski titolare con il Verona?

Nelle ultime settimane, Lukasz Skorupski aveva mostrato segnali positivi circa un suo rientro in campo e ieri ha svolto parte dell’allenamento in gruppo. Sicuramente dovrebbe esserci contro il Verona sabato, sarà da valutare se in panchina o tra i pali.

I medici hanno dato l’ok, e già quest’oggi il portiere polacco potrà tornare ad allenarsi come faceva prima dell’infortunio, partitelle incluse. Negli ultimi due giorni aveva svolto esercizi e ricominciato a parare, ma saltando sempre la parte di gioco per non rischiare contrasti. Con l’allenamento di oggi può essere considerato recuperato pienamente, e nei prossimi giorni Sinisa Mihajlovic e il preparatore dei portieri Bucci si confronteranno per capire se il numero 28 possa essere già pronto per scendere in campo dal primo minuto contro il Verona. Intanto, dal primo minuto dovrebbe tornare anche Barrow, dopo la panchina di Genova, così come Svanberg, assente a Marassi per squalifica.

Fonte-Carlino