Bologna – Skorupski convince, la società si muoverà per il rinnovo

Lukasz Skorupski sta diventando sempre più una certezza in questo Bologna. Da quando è rientrato dall’infortunio, il portiere polacco è riuscito a migliorare il suo rendimento, ribaltando anche alcune valutazioni legate al suo futuro.

Se nel girone d’andata il numero 28 ha mostrato diverse incertezze, che gli hanno portato anche critiche da parte della piazza, in questo momento è sempre più un punto fermo della squadra. Parate decisive, maggiore sicurezza al reparto, ben due rigori parati (a Ibrahimovic e Immobile) e con un solo errore commesso contro il Benevento: le sue prestazioni non sono passate inosservate alla società, che presto potrebbe muoversi per il rinnovo del contratto del suo estremo difensore. Ancora non c’è nulla sul tavolo, ma le idee del club sembrano essere chiare, con Skorupski che va in scadenza nel 2023. Lo riporta Tuttomercatoweb.