Bologna, si pensa ad un risarcimento per gli abbonati

Tra le tematiche odierne in casa Bologna si sta parlando anche di eventuali risarcimenti per le partite a porte chiuse. La società rossoblu infatti è tra le poche che prevede un risarcimento delle partite a porte chiuse per i propri abbonati.

Il club emiliano sta pensando ad un rimborso per i propri abbonati che non potranno seguire le partite allo stadio a causa delle partite a porte chiuse. Nel caso in cui la società dovesse confermare il rimborso per i suoi abbonati, le modalità verranno comunicate in seguito. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.