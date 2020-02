Bologna, si lavora per lo stadio: Saputo incontra Merola

Terminato il mercato, una delle questioni principali al momento è quella che riguarda il restyling del Dall’Ara. Proprio per oggi, infatti, è atteso l’arrivo di Joey Saputo a Bologna per discutere della cosa con la società. Ma non solo. Il presidente rossoblu incontrerà anche il sindaco Virginio Merola nelle prossime ore, in modo tale da avere il prima possibile tutte le autorizzazioni necessarie.

Per i lavori è prevista una tempistica di circa 2 anni, durante i quali il Bologna sarà probabilmente costretto a giocare nello stadio di un altro club: in pole position sembra esserci il Ravenna.

Fonte: “Corriere dello Sport”