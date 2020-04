Bologna, si lavora alla ripresa, ma Danilo deve tornare dal Brasile

Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora sta valutando una graduale ripresa degli allenamenti per il 4 maggio, di conseguenza il Bologna si prepara ad essere pronto per tale data.

I club devono svolgere le visite di idoneità sportiva agli atleti e quindi serve muoversi per tempo, soprattutto richiamare in Italia i giocatori volati all’estero per stare vicino alle famiglie. Tra questi c’è Danilo, rientrato in Brasile. Per poter riprendere il 4 maggio, il brasiliano dovrebbe tornare in Italia assieme alla famiglia attorno al 20 aprile, perché dovrebbe osservare le famose due settimane di quarantena pur non avendo avuto sintomi. Il Bologna poi si sta attrezzando per effettuare tutti gli esami del caso. Anche Krejci deve rientrare dalla Repubblica Ceca e pure Miro Tanjga dovrà tornare in Italia essendo volato in Serbia dai familiari.

Fonte Carlino