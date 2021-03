Bologna – Si ferma anche Hickey, ora la difesa è da reinventare

Dopo aver scontato la squalifica contro la Lazio, Aaron Hickey ha dovuto fare i conti anche con un infortunio. Lo scozzese ha accusato infatti una sublussazione alla spalla sinistra che lo terrà fuori per 2/3 settimane.

Nonostante il Bologna abbia comunicato le sue condizioni soltanto nella giornata di ieri, il terzino ha rimediato il problema durante la partita con il Sassuolo e non negli allenamenti successivi. Brutta tegola per Sinisa Mihajlovic che, soprattutto nella settimana del turno infrasettimanale, vede ulteriormente ridotti i suoi giocatori in difesa. Non ci sarà Tomiyasu e anche lo stesso Dijks non è al meglio, dopo aver svolto lavoro a parte anche ieri. Danilo poi, non ci sarà per squalifica. E’ piena emergenza del reparto dunque, con il tecnico serbo che può contare però su Mbaye e ha fiducia nel recupero(almeno dalla panchina) di Medel, che ieri si è allenato in parte con i compagni. Difesa da reinventare, dunque, con Antov che si candida a una possibile maglia da titolare. L’alternativa è De Silvestri al centro se Dijks dovesse recuperare, con Mbaye che dovrebbe essere a sua volta dirottato a destra.

Fonte-Carlino