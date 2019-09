Bologna settimo in classifica dopo 5 giornate

Inizio di stagione sicuramente positivo per il Bologna, che probabilmente può considerarsi leggermente al di sopra delle aspettative. In estate hanno lasciato due giocatori importati come Lyanco e Pulgar, ma i rossoblu si sono coperti a dovere. In panchina c’è ancora – anche se con una situazione del tutto differente – Sinisa Mihajlovic, che sta guidando questa squadra in maniera magistrale. Dopo 5 giornate di campionato, gli emiliani sono attualmente al 7^ posto in classifica – con Torino e Milan che giocheranno questa sera. Sia dal punto di vista dei numeri che delle prestazioni, fin qui si è visto un grandissimo Bologna.

I rossoblu hanno battuto Spal e Brescia, pareggiato contro Hellas Verona e Genoa, e perso al Dall’Ara contro una grande Roma. 8 punti valgono al momento il 7^ posto in classifica, a pari merito proprio coi giallorossi 6^. Tuttavia, quello che più stupisce – o forse no – è l’atteggiamento. Il Bologna ha riniziato la stagione proprio come aveva finito la scorsa: grande voglia e intensità in tutte le zone del campo, qualità e velocità in ogni fondamentale. La squadra c’è e segue il suo condottiero, che ora finalmente può contare anche su alcuni ricambi di lusso – soprattutto in attacco. I tifosi vanno allo stadio volentieri, consapevoli che ci sarà da divertirsi: questa formazione se la gioca con tutti. Domenica il Bologna va ad Udine contro i friulani con in testa solo la vittoria: questo cambio di mentalità è un successo, una vera e propria rivoluzione targata Sinisa.