Bologna – Ecco chi può recuperare con il Verona

Il Bologna è tornato ad allenarsi ieri e, dopo il giorno libero concesso quest’oggi, riprenderà i lavori a Casteldebole domani pomeriggio. Sabato arriva il Verona al Dall’Ara e questi potrebbero essere giorni chiave per qualche rientro dall’infermeria.

Per la prima volta in questo 2021, dove si è giocato ogni tre giorni, il Bologna avrà a disposizione una settimana tipo di allenamenti. Mihajlovic vuole sfruttare anche questo fattore per recuperare alcune pedine importanti, anche per dare maggiore ampiezza nelle rotazioni alla sua squadra. Il più vicino al rientro sembra essere Sansone, che ieri si è allenato in parte con la squadra. L’esterno è alle prese da inizio a dicembre con un problema al polpaccio, ma se in questa settimana non dovessa accusare fastidio, contro il Verona potrebbe essere convocato. Così come De Silvestri, che aveva saltato i match contro Udinese e Genoa, e dovrebbe tornare a disposizione. Discorso più delicato invece per Medel e Skorupski: entrambi danno segnali positivi, ma le loro condizioni vanno monitorate quotidianamente, per evitare eventuali ricadute. Ci sarà invece il nuovo acquisto Soumaoro.

Fonte-Stadio