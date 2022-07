Bologna-Settaurense 8-0, doppietta di Van Hooijdonk

Otto gol per il Bologna in amichevole

Battuta in amichevole al Campo Pineta la Settaurense per 8-0, con i rossoblù che hanno distribuito equamente i gol tra primo e secondo tempo. Sugli scudi Van Hooijdonk, autore di una doppietta in avvio con un bel diagonale destro e un gol ravvicinato di rapina. Bene anche Soriano con un bel destro dalla distanza. Nella ripresa spazio ai giovani con le reti di Pyythia e Paananen.