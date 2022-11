Bologna – Serve l’equilibrio di Aebischer

Prove di formazione Motta non ne ha ancora fatte, ieri seduta di scarico, e solo oggi metterà sul campo del Niccolò Galli la sua idea di undici in vista del match col Sassuolo. Uno degli indiziati a tornare titolare è proprio lo svizzero, fresco di convocazione per il Mondiale. Con lui in mediana dovrebbe riprendersi una maglia anche Nico Dominguez, rimasto a riposo a San Siro. La mediana dovrebbe ancora una volta essere completata da Medel e Ferguson. Possibili novità anche in difesa, per il Cor Sport c'è la possibile candidatura di De Silvestri a destra, anche se Posch sembra essere ancora favorito. In mezzo probabili ancora Soumaoro e Lucumi, a sinistra Cambiaso favorito su Lykogiannis.