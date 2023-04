Bologna, senti Torosidis: “Ho pianto quando ho lasciato la Roma”

Torosidis è stato grande protagonista con la maglia giallorossa, prima di passare nel 2016 al Bologna dove disputò 45 partite (un gol e un assist) in due annate con Roberto Donadoni. Ma quel passaggio fu traumatico per il terzino greco che ha parlato così della sua scelta: "Mi mancano tantissimo la Roma e i suoi meravigliosi tifosi - le sue parole - Per me sono stati tre anni bellissimi, i migliori della mia carriera. Ho condiviso lo spogliatoio con simboli veri come Totti e De Rossi. Quando andai via, per passare al Bologna, piansi tanto. E ancora oggi ricordo quei momenti con tanto affetto e nostalgia”.