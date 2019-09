Bologna, senti Rizzo: “Voglio tornare in Serie A”

Il Bologna ha fatto un’ottima sessione estiva di mercato, chiudendo praticamente tutte le operazioni che aveva programmato. I rossoblu hanno ceduto in prestito i molteplici esuberi, tra cui anche Luca Rizzo: il centrocampista è stato girato un mese fa in prestito al Livorno, in Serie B. “Conosco le mie potenzialità, e presto ve le mostrerò. Io nasco mezzala sinistra, ma in carriera ho giocato praticamente ovunque. Ultimamente però sto giocando più vicino alla porta e mi piace. Quest’anno voglio tornare ad essere un giocatore vero – spiega il ragazzo ai microfoni di “Amaranta.it”, e poi continua – Spero di convincere il Livorno ad esercitare il diritto di riscatto, ma non nascondo il mio obiettivo: voglio tornare a giocare in Serie A. Magari proprio con il Livorno”.