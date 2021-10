Bologna, senti Pioli: “La più bella soddisfazione? Lo Scudetto Allievi”

Pioli ricorda lo Scudetto Allievi

Nel corso di una lunga intervista concessa a Federico Balzaretti su Dazn, l'attuale allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato del suo passato e dei suoi inizi da allenatore. Pioli ha allenato le giovanili rossoblù e in seguito anche la prima squadra e nell'intervista a Balzaretti ha citato lo Scudetto Allievi con il Bologna come una delle sue soddisfazioni più vive.

Alla domanda su quale sia stata la soddisfazione più bella vissuta fino a qui in carriera, il tecnico ha citato lo storisco tricolore Allievi: "La più bella soddisfazione è stata la vittoria del campionato con gli Allievi Nazionali del Bologna in finale contro la Roma. In quei due anni i ragazzi avevano fatto un percorso incredibile", le parole di Pioli a Dazn.