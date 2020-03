Bologna, senti Materazzi: “Cruz l’attaccante più difficile da marcare”

Marco Materazzi ne ha affrontati tanti di attaccanti forti, ma ce n’è uno che a Bologna conosciamo bene e che lo ha fatto dannare. Si tratta del ‘jardinero’ Julio Ricardo Cruz.

Lo ha ammesso lo stesso ex difensore dell’Inter e campione del mondo 2006 in una stories Instagram Nicola Ventola, altro ex rossoblù. Le parole di Matrix: “L’attaccante che mi ha messo più in difficoltà? Non ci crederete ma dico Julio Ricardo Cruz. L’ho affrontato quando era nel Bologna e aveva tutto: forza e tecnica. Era forte”.