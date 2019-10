Continua la preparazione del Bologna sotto il sole emiliano. Nella giornata di oggi infatti i rossoblu hanno osservato una sessione di allenamento pomeridiana in vista del match contro la Lazio. Per i felsinei lavoro atletico, poi esercitazioni sul possesso palla e sulle manovre di attacco contro difesa, quindi partitella a metà campo. Continua invece il lavoro differenziato per Mitchell Dijks. Lo riporta il Bologna sul proprio sito ufficiale.