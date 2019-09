Bologna secondo in classifica dopo 3 giornate

Sono passate solo 3 giornate e siamo ancora all’inizio. La strada è ovviamente lunghissima e decisamente complicata, può ancora succedere di tutto. Ci saranno sicuramente cali e momenti di crisi, ma sognare non costa nulla. Già, sognare, quello che i tifosi del Bologna non possono permettersi di fare da anni. Sognare non lo scudetto, ovviamente, ma qualcosa di importante sì. Dopo 3 partite infatti la squadra di Mihajlovic è addirittura al secondo posto in classifica: 7 punti per i rossoblu, dietro solo ai 9 dell’Inter.

Il Torino deve ancora giocare – stasera in casa contro il Lecce – e, vincendo, si porterebbe primo insieme ai nerazzurri, ma poco importa. Numeri alla mano, il Bologna sta stupendo tutti e, guardando la classifica, è a pari merito con la Juventus: i felsinei sono addirittura avanti per differenza reti, avendo realizzando un gol in più dei bianconeri. Dopo il pareggio di Verona contro l’Hellas, il Bologna ha superato – non senza difficoltà – gli ostacoli Spal e Brescia, ed ora guarda quasi tutti dall’alto. L’anno scorso, dopo appena 3 giornate, il Bologna si ritrovava già al 18^ posto in classifica: la squadra di Inzaghi aveva collezionato un pareggio – per 0-0 – e due sconfitte. Decisamente tutto un altro andare.