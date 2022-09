Bologna, se riposa Lucumì c’è Soumaoro

Soumaoro si candida per una maglia

'Jhon Lucumì sarà l’ultimo nazionale rossoblù a rientrare a Casteldebole. La sua Colombia ha giocato nella notte l’ultimo impegno amichevole in programma per questo periodo e il difensore classe 1998 è atteso dal viaggio che da Santa Clara in California, dove si è disputata la partita contro il Messico, lo riporterà a Bologna' scrive il Corriere dello Sport.