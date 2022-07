Bologna sconfitto di misura in Olanda: l’Az vince 1-0

Sconfitto il Bologna all'Afas Stadion di Alkmaar dall'Az per uno a zero al termine di una partita che i rossoblù hanno giocato in crescendo. Primo tempo sottotono, Az più in forma, e manovra da rivedere, ripresa più convincente anche se è mancata la stoccata sotto porta. Al gol di Buurmeester nel primo tempo avrebbe potuto rispondere Barrow nel secondo ma il gambiano si è fatto murare sul più bello.