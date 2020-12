Stadio – Schouten cerca il bis contro l’Inter

Se non ci fossero stati i crampi contro la Sampdoria, che lo hanno costretto a uscire dal campo poco prima della fine della partita, Jerdy Schouten non avrebbe saltato nemmeno un minuto in questo avvio di campionato in maglia rossoblù.

9/9 dunque, e ora cerca la decima, sempre da titolare, sabato contro l’Inter. La scorsa stagione Schouten fu tra i protagonisti della rimonta del Bologna a San Siro, ribaltata da Musa Juwara e Musa Barrow. Quest’anno vuole replicare, dopo che l’apprendistato agli ordini di Mihajlovic sta dando i suoi frutti ed è maturato ulteriormente in questa sua seconda stagione in Italia. Il tecnico serbo lo ha aspettato, mandandolo in campo solo la settima giornata dello scorso campionato, nei minuti finali contro la Lazio. Ma da lì in poi il centrocampista olandese avrebbe conquistato sempre di più la fiducia di Sinisa, fino a diventare uno degli insostituibili non solo del centrocampo, ma dell’intera squadra. Schouten è parecchio apprezzato anche tra i tifosi, che lo hanno votato mvp del mese preferendolo addirittura a Soriano, e in patria il primo ad averlo notato è stato Van de Vaart, che voleva vederlo giocare nel Feyenoord o nell’Ajax. Jerdy è pronto, e sabato sera contro l’Inter fronteggerà Vidal e compagni, sulle orme di quello che aveva già fatto l’anno scorso in quello stadio.

Fonte-Stadio